Депутат Антошкин незадолго до смерти заболел COVID-19

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин незадолго до смерти был госпитализирован с COVID-19. Об этом 17 января сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин РЕН ТВ.

По его словам, Антошкина положили в больницу с коронавирусом 3 января. Дерябин предположил, что причиной смерти депутата мог стать либо COVID-19, либо осложнения от этой болезни.

О кончине Антошкина на 79-м году жизни Дерябин сообщил ранее в этот день. Парламентарий умер в больнице. Дата и место погребения уточняются.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И.С. Полбина.

С 1975 по 1979 год он был командиром 87-го отдельного разведывательного авиаполка Туркестанского военного округа, позднее командиром 11-го разведывательного авиаполка в группе советских войск в Германии.

Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.