Британец случайно выбросил диск с биткойнами на $273 млн

Житель валлийского Ньюпорта Джеймс Хоуэллс выбросил жесткий диск своего компьютера с 7,5 тыс. биткойнами, сообщает телеканал «Известия»..

Когда IT-специалист только заметил пропажу, стоимость криптовалюты на жестком диске достигала $9 млн. По нынешнему же курсу на его винчестере находятся биткойны на $273 млн.

Он выбросил жесткий диск еще в 2013 году, когда курс был в разы ниже. Теперь Хоуэллс готов заплатить местным властям более $71 млн, если ему позволят провести раскопки на свалке.

Администрация Ньюпорта в просьбе мужчине отказала.

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