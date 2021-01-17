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Президент Гвинеи привился российской вакциной «Спутник V»

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Президент Гвинеи Альфа Конде привился российской вакциной против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщило Agency France Press.

Конде стал первым лидером в Африке, который предпочел именно российский препарат. Также сообщается, что прививку себе поставили члены правительства Гвинеи.

Как пишет портал Barron’s, Гвинея получила 60 доз «Спутника V». Власти намерены сначала привить небольшое число пожилых добровольцев, прежде чем принимать решение о продлении программы.

Ранее 17 января сообщалось, что специалисты министерства здравоохранения и народонаселения Египта в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. К настоящему моменту препарат уже показал высокую эффективность и безопасность.

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