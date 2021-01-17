В Египте приступили к клиническим испытаниям вакцины «Спутник V»

Специалисты Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 16 января, сообщил помощник министра Мухаммед Хасани, передает издание Al-Watan.

«Сейчас в исследовательском комитете Минздрава проходят клинические испытания вакцины «Спутник V». Российская вакцина находится в приоритете исследований в настоящее время тем более, что ее характеристики с производственной точки зрения очень схожи с препаратом AstraZeneca», — отметил чиновник.

По его словам, клинические испытания позволят получить информацию о преимуществах той или иной вакцины, так «Египет уже участвовал в клинических испытаниях китайской вакцины корпорации Sinopharm с привлечением 3000 добровольцев».

Ранее, 14 января, как передает ТАСС, посольство РФ в Каире сообщило, что Россия готова обеспечить Египет вакциной «Спутник V», а также передать ему технологию ее изготовления, поскольку страна располагает надлежащей производственной базой.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. К настоящему моменту препарат уже показал высокую эффективность и безопасность.

10 января журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Он напомнил, что в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания

По данным портала Worldometer на 16 января, с начала пандемии в Египте было выявлено свыше 155 тыс. зараженных, более 122 тыс. полностью выздоровели, 8 527 человек умерли.