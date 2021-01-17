Врач предупредил об опасности употребления грейпфрута при коронавирусе

Употребление грейпфрута опасно во время лечения от COVID-19, а также для людей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями. Об этом в субботу, 16 января, в интервью телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Специалист указала на то, что ни грейпфрут, ни его сок действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Также категорически нельзя употреблять этот фрукт при приеме препаратов для снижения уровня холестерина и от атеросклероза.

По ее словам, фрукт в любом виде противопоказан при лечении онкологии, в частности, рака молочной железы, поскольку ряд назначаемых препаратов не сочетаются с грейпфрутом.

«В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии», — отметила врач.

Это связано с тем, объяснила Белоусова, что в ряде лекарств содержится нейрогенин, который при взаимодействии с грейпфрутом, в частности, может резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.

Ранее в марте сообщалось, что вещества, содержащиеся в грейпфруте, в сочетании с приемом лекарств могут нанести серьезный вред организму и даже привести к смерти.