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Врач предупредил об опасности употребления грейпфрута при коронавирусе

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Употребление грейпфрута опасно во время лечения от COVID-19, а также для людей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями. Об этом в субботу, 16 января, в интервью телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

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Специалист указала на то, что ни грейпфрут, ни его сок действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Также категорически нельзя употреблять этот фрукт при приеме препаратов для снижения уровня холестерина и от атеросклероза.

По ее словам, фрукт в любом виде противопоказан при лечении онкологии, в частности, рака молочной железы, поскольку ряд назначаемых препаратов не сочетаются с грейпфрутом.

«В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии», — отметила врач.

Это связано с тем, объяснила Белоусова, что в ряде лекарств содержится нейрогенин, который при взаимодействии с грейпфрутом, в частности, может резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.

Ранее в марте сообщалось, что вещества, содержащиеся в грейпфруте, в сочетании с приемом лекарств могут нанести серьезный вред организму и даже привести к смерти.

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