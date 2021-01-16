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ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, посредником выступит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Об этом говорится в совместном заявлении республик Донбасса, опубликованном в субботу, 16 января.

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«Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины», — отмечается в заявлении, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, отмечается в документе. Точное число подлежащих передаче лиц пока не сообщается.

Уточняется, что Киеву будут переданы люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против самопровозглашенных республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

Точная дата передачи удерживаемых лиц неизвестна. Однако в заявлении отмечается, что решение было принято исключительно как жест гуманности и милосердия в преддверии Крещения Господня, который отмечается 19 января.

19 ноября 2020 года представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Дарья Морозова заявила, что обмен удерживаемыми лицами невозможен без согласования дорожной карты по реализации Минских соглашений и ее одобрения украинским парламентом.

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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