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Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии

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В Белоруссии начинается вакцинация российской вакциной «Спутник V» медработников, которые находятся в зоне риска. Об этом сообщил в субботу, 16 января, минздрав республики в своем Telegram-канале.

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«Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам — в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны», — говорится в сообщении.

В субботу учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников.

«Прежде всего, планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 брестского региона, 3260 — витебского, 4 365 — гомельского, 1735 — гродненского, 1 610 — могилевского, 2485 — Минской области», — уточняется в сообщении.

Примерно 800 доз вакцины направят для вакцинации медработников республиканских учреждений.

29 декабря минувшего года в Белоруссии началась кампания по иммунизации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко отметили важное значение договоренности о поставках в республику российской вакцины от коронавируса.

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