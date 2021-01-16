В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега

В Москве уже третьи сутки идет снег, в ближайшие 24 часа ожидается выпадение еще около 7 см снега, сообщил в субботу, 16 января, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«За прошедшие двое суток примерно 14 см выпало. В ближайшие сутки ожидаем еще примерно 7 см», — приводит «Интерфакс» его слова.

Бирюков выразил мнение, что работы по уборке города выполняются достаточно эффективно, городской транспорт работает без сбоев.

Как сообщили в столичном главке МЧС, 16 января в Москве будет идти снег, ожидаются метель и гололедица.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. Она также напомнила, что февраль является переходным месяцем — если в начале среднесуточная температура воздуха составляет –10 градусов, то к концу уже –5 градусов.

14 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине погодных аномалий в Москве. По его словам, снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона. Его особенность заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро — холодный фронт. Вильфанд указал, что столичному региону столь обильные осадки зимой не свойственны, назвав этот снегопад ярким явлением.