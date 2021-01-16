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Отопление в домах москвичей включили на максимум из-за сильных морозов

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Отопление в квартирах и домах москвичей перевели в максимальный режим работы из-за сильных морозов. Об этом в субботу, 16 января, журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«На этой неделе в столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», — сказал Бирюков.

По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

«Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — объяснил Бирюков.

Он добавил, что изменение параметров проводится постепенно, «быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения» нельзя.

«Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — заключил Бирюков.

Повышение температуры в системе отопления на территории Москвы началось 8 января. В тот день городские службы приступили к повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего похолодания в мегаполисе.

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