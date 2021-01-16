На Занзибаре сгорел пятизвездочный отель

На Занзибаре сгорел отель, в котором отдыхали туристы из России. Видеозапись инцидента опубликована очевидцами в соцсетях.

Информации о пострадавших не поступало, гости отеля были расселены по другим гостиницам.

Согласно кадрам видео, от здания остался лишь каркас.

Инцидент, как отмечается, произошел в отеле Blue Bahari.

По словам одной из посетительниц отеля, сначала загорелось соседнее здание, а затем огонь перешел на Blue Bahari. Всех гостей немедленно эвакуировали.

«Нас вывели на безопасное расстояние, охранники не отходили ни на шаг, в течение трех часов составили списки и нас отвезли в другой отель. <...> Огромное спасибо охраннику, он четко действовал, выводил людей. Другие сотрудники поливали здания и двери, вытаскивали, будили людей, туристы кричали, будили тех, кто спал. Все хорошо, никто не пострадал», — говорится в комментарии женщины под видео с пожаром на YouTube.

Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Танзании, звонков от граждан не поступало.

В октябре сообщалось, что в центре Москвы загорелась гостиница, ее посетителей эвакуировали.