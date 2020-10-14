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В центре Москвы загорелась гостиница

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Гостиница загорелась в центре Москвы, из нее была проведена эвакуация, сообщает 14 октября РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, возгорание произошло по адресу: улица Международная, дом 15. Отмечается, что здание сильно задымлено, а огонь вырывался из окон на 14-м и 16-м этажах.

Согласно открытым источникам, по данному адресу находится отель «МКМ».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что возгорание было оперативно ликвидировано. Его площадь составила 20 кв. м.

Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

13 октября на юге Москвы в результате пожара в жилом доме один человек скончался, еще один пострадал.

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