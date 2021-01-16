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Милонов высказался о купании на Крещение

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Во время купания на Крещение легче подхватить воспаление легких, чем получить духовный опыт. Об этом в субботу, 16 января, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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При этом он подчеркнул, что с уважением относится к окунающимся в прорубь на Крещение.

«К сожалению, не могу найти в себе духовно-волевых резервов, чтобы увеличить ряды крещенских моржей. Сомневаюсь, что окунание в холодную воду приносит огромный духовный опыт. Боюсь, что вероятность схватить воспаление легких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры», — приводит слова Милонова «РИА Новости».

Накануне, 15 января, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к коронавирусу не доказано.

Она отметила, что в связи с этим принимать решение об участии в подобных процедурах следует исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам.

Медик подчеркнула, что крещенские купания никакого отношения к закалке организма не имеют. В них нет ничего плохого и ничего оздоравливающего. Купаться можно тем, кто делает это регулярно или намерен сделать в связи с религиозными убеждениями. Однако связывать купание и попытку защитить организм от COVID-19 неверно.

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