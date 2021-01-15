Иркутский фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в феврале

XV Музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске с 19 февраля по 1 марта 2021 года. Мероприятие было запланировано на осень 2020 года, однако его отменили в связи с пандемией коронавируса. На своей странице в соцсети Facebook пианист Денис Мацуев уточнил, что встретится с жителями региона в зале Музыкального театра им. Н. М. Загурского.

«Я помню, насколько тяжелым ударом стал для меня момент, когда пришло понимание, что осенью мы фестиваль провести все-таки не сможем: ощущение бессильной ярости, безнадеги и вины, хотя и понятно, что никто не виноват в произошедшем, перед моими земляками», — пишет музыкант.

Теперь возникла необходимость в сжатые сроки составить новую программу фестиваля. По-прежнему существуют некоторые ограничения для зарубежных звезд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В конце декабря в Казани на сцене концертного зала имени Сайдашева состоялось открытие музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Это совместный проект дирижера Александра Сладковского и пианиста Дениса Мацуева. Музыканты на открытии исполнили вместе Второй концерт Шопена.