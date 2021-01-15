Президент Палестины назначил всеобщие выборы впервые за 15 лет

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов. Они пройдут впервые за последние 15 лет. Об этом сообщило в пятницу, 15 января, агентство WAFA.

«Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021, а президентские выборы пройдут 31 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

По результатам выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа

Депутаты заксобрания также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.

К решению о проведении демократических выборов «везде, где это возможно» Аббас пришел после встречи с главой Центральной избирательной комиссии Ханну Насиром. Президент поручил ЦИК начать избирательную компанию во всех провинциях страны, включая Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

Последние выборы в Палестине проходили в 2006 году. На них победило движение ХАМАС. Действующего президента страны выбрали в 2005 году.

В ноябре 2017 года представители палестинских движений на встрече в Каире объявили о проведении президентские и парламентские выборы до конца 2018 года. В конце 2018 года в Палестине объявили о скором роспуске парламента.

В конце января 2019 года палестинский лидер Махмуд Аббас принял отставку правительства и поручил ему выполнять обязанности до формирования нового кабмина.