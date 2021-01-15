Российский страховщик подтвердил контракт с Саркози

Российский страховщик «РЕСО-Гарантия» подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе компании.

В компании удивлены интересом к контракту, которому уже более полутора лет, отметили в компании. «Мы не комментируем условия контракта господина Саркози», — приводит сообщение «РИА Новости». Наличие контракта с Саркози — прошлогодняя новость, отметили в «РЕСО-Гарантия».

Ранее в этот день стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози. Его подозревают в продвижении интересов российской компании.

Дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы вел в России.

Издание Mediapart отмечает, что политик якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компанией, акционером которой является французское объединение Axa. Axa при этом остается крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой также был Саркози.

Саркози заключил контракт на €3 млн. Выплаты по контракту рассчитаны на несколько лет.

В начале декабря прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам тюрьмы, два из которых условно. Как сообщает «Газета.ру», в октябре политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.