Во Франции началось предварительное расследование в отношении Саркози

Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози. Его подозревают в торговле влиянием. Об этом сообщило в пятницу, 15 января, Agence France-Presse (AFP).

«Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала предварительное расследование по факту «торговли влиянием» в отношении консалтинговой деятельности Николя Саркози в России», — написало агентство в Twitter со ссылкой на издание Mediapart.

По данным издания, Саркози после поражения на выборах в 2012 году вернулся к юридической деятельности. В 2019 году экс-президент Франции заключил контракт с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия». Одним из акционеров страховой компании является французское объединение Axa. При этом Axa — крупный клиент юридической фирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.

Как уточняет Mediapart, Саркози заключил контракт на €3 млн. Выплаты по контракту рассчитаны на несколько лет. Экс-президент Франции получил из России €500 тыс. на свой счет приблизительно год назад.

«Следствие стремится установить, действовал ли бывший глава государства в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов», — следует из публикации.

Отмечается, что французские власти получили информацию от финансовой разведки Tracfin летом 2020 года.

В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, два из которых условно. Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября. Решение по процессу в отношении бывшего президента будет объявлено 1 марта 2021 года.