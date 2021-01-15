Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Парагвае

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Парагвае. Препарат одобрили в рамках ускоренной процедуры. Дополнительных клинических исследований не понадобилось, передает телеканал «Известия». По аналогичной программе ранее «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине, Венесуэле, Сербии, Алжире, Палестине и Боливии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.