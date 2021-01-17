Критическая масса: как в Приэльбрусье спускают лавины

В Кабардино-Балкарии из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы схода лавин закрыты горнолыжные курорты. В горах третьи сутки продолжается пурга — идет снег и дует сильный ветер, видимость нулевая. Как спасатели борются со стихией — в фотогалерее «Известий»