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Критическая масса: как в Приэльбрусье спускают лавины

Из-за непогоды в Кабардино-Балкарии закрыты горнолыжные курорты
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
В Кабардино-Балкарии из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы схода лавин закрыты горнолыжные курорты. В горах третьи сутки продолжается пурга — идет снег и дует сильный ветер, видимость нулевая. Как спасатели борются со стихией — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
На территории курортной зоны Приэльбрусья закрыты все канатные дороги и горнолыжные трассы
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Перекрыт доступ на поляны Больших нарзанов, Чегет и Азау
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Спуском лавин в горах занимается Эльбрусский военизированный противолавинный отряд
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Подготовка 100-миллиметровой зенитной установки КС-19 к обстрелу склона горы
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Обстрел
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Из-за непогоды все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности
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Зарядка
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Для расчистки засыпанных снегом дорог пришлось задействовать специальную технику
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Из-за налипания мокрого снега на провода временно было отключено электричество на канатной дороге, в гостинице и на поляне Азау
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Обстрел
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Последствия аварии удалось оперативно устранить, подача электричества уже возобновилась
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Сильные снегопады, по данным МЧС, продлятся в республике до 18 января
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Обстрел
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
В горах на высоте более 2,5 тыс. м сохраняется высокая вероятность схода лавин
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Местных жителей и отдыхающих просят воздержаться от поездок в Приэльбрусье и пешеходных прогулок
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Курорты обещают открыть только после нормализации погодных условий и получения благоприятных прогнозов
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