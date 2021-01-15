Минфин разрабатывает стратегию развития финрынка до 2030 года

В РФ разрабатывают стратегию развития финрынка до 2030 года. Дорожную карту готовит Минфин. Основная часть задач касается банковского сектора, сообщает телеканал «Известия». Как поясняют в ведомстве Минфина, в нём должна быть сформирована конкурентная среда. Антон Силуанов отметил, что необходимо проработать механизмы защиты инвесторов. В правительство документ должны направить до сентября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.