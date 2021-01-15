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Резервный водопровод построят в Карелии для оставшегося без воды города

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Резервный водопровод планируют построить в городе Питкяранте в Карелии. Больше суток порядка 10 тыс. граждан остаются без воды после аварии.

Монтаж резервного водопровода начнется в середине дня 15 января на территории целлюлозного завода. Он позволит обеспечить подачу воды в системы. Протяженность нового участка составит 900 м. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

По словам главы региона Артура Парфенчикова, решение о строительстве резервного водопровода было принято в связи с тем, что отогреть старый водопровод паром не удалось. Он замерз из-за похолодания в Карелии.

С 14 января в Питкяранте действует особый режим в связи с аварийным отключением воды. Теплоснабжение граждан нарушено не было, оно ведется от центральной городской котельной.

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