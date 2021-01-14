Особый режим ввели в Питкяранте в связи с аварией на трубопроводе
В Питкяранте (Карелия) в связи с аномальными морозами произошла авария на трубопроводе. В городе введен особый режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, 14 января произошло аварийное отключение воды. Как выяснилось, участок центрального трубопровода замерз из-за аномально холодной температуры воздуха, пишет ИА «Карелinform».
Сейчас ведутся восстановительные работы. Теплоснабжение граждан не нарушено, оно осуществляется от центральной городской котельной.
В МЧС уточняют, что на территории округа действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. На месте работают сотрудники главного управления.
По информации Карельского ЦГМС, среднесуточная температура воздуха в республике составляет –22..–30 градусов. Это ниже климатической нормы примерно на 10–16 градусов. В Петрозаводске сейчас –-28,5 градуса.