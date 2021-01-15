Приморский край потратит 15 млн рублей на развитие казачества

Власти Приморского края потратят в этом году 15 млн рублей на поддержку и развитие российского казачества. По информации регионального департамента внутренней политики, прямую субсидию в размере 10 млн рублей выплатят Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества. Это самое многочисленное объединение казаков в Приморье, состоящее из 16 организаций и насчитывающее в общей сложности 705 человек, передает ИА PrimaMedia.

Еще 5 млн рублей на конкурсной основе получат казачьи общества региона в виде грантов на организацию и проведение программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи. Органы местного самоуправления предоставляют помещения. Всего в Приморье зарегистрировано 36 казачьих обществ.

Как сообщалось ранее, в поселке Приамурский в ЕАО члены станичного казачьего общества «Покровское» готовят открытый урок для учеников местной школы. С него стартует реализация проекта, главная цель которого — военно-патриотическое воспитание, подготовка школьников к армейской службе и к участию в добровольной дружине по охране государственной границы. Проектом руководит станичный атаман казачьего общества Сергей Худяков. В течение учебного года он будет знакомить школьников разных возрастов с историей и традициями казачества, госслужбы казаков и пластунских команд, специальных подразделений сторожевой и разведывательной службы, куда ранее отбирали самых лучших стрелков и самых выносливых казаков.