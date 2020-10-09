Казаки будут готовить детей к армейской службе в ЕАО

В поселке Приамурский в ЕАО члены станичного казачьего общества «Покровское» готовят открытый урок для учеников местной школы. С него стартует реализация проекта, главная цель которого — военно-патриотическое воспитание, подготовка школьников к армейской службе и к участию в добровольной дружине по охране государственной границы.

Проектом руководит станичный атаман казачьего общества Сергей Худяков. В течение учебного года он будет знакомить школьников разных возрастов с историей и традициями казачества, госслужбы казаков и пластунских команд, специальных подразделений сторожевой и разведывательной службы, куда ранее отбирали самых лучших стрелков и самых выносливых казаков.

Будут и практические занятия в кружке «Юные пластуны». На открытом уроке продемонстрируют упражнения по фланкировке казачьей шашкой и владению другим традиционным оружием пластунов.

Учебные шашки, арбалеты и луки закупили на субсидию в размере 170 тыс. рублей. Казачье общество получило эти средства по результатам конкурса субсидий региональным НКО на реализацию социально-значимых проектов, пишет ИА EAOMedia.