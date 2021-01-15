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Около 450 семей переселят из аварийного жилья в Башкортостане

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В 2021 году в Башкортостане планируют расселить около 7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры и дома получат около 450 семей.

Министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев отметил, что по итогу 2020 года переселение граждан ведется с опережением. Всего расселено 19 тыс. кв. м аварийного фонда. Новоселье отметили порядка 1 тыс. семей, сообщает «МедиаКорСеть».

Министр уточнил, что пока в рамках адресной программы ведется расселение жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это порядка 63 тыс. кв. м жилья. Финансирование программы ведется из федерального фонда. Программа рассчитана до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 2021 году планируют переселить около 1,5 тыс. семей из аварийного жилья. на эти цели направлено 4,2 млрд рублей.

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