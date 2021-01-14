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Около 1,5 тыс. семей переселят из аварийного жилья в Иркутской области

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В 2021 году около 1,5 тыс. семей переедут из аварийного жилья в Иркутской области. На эти цели направлено 4,2 млрд рублей.

Расселение аварийного жилья запланировано в 38 муниципальных образованиях. Работы ведутся по трем программам. Самой крупной является программа, охватывающая жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. В ее рамках переселят 1,1 тыс. семей, пишет ИА IrkutskMedia.

Больше всего жителей переедут в новые дома и квартиры в Иркутске и Братске.

По программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется переселить около 300 семей. Еще порядка 50 семей жителей Усть-Кута переселят в рамках подпрограммы, которая охватывает помещения в зоне БАМа.

В 2021 году расселят 87,8 тыс. кв. м аварийного жилья. Всего в Приангарье признаны аварийными 398,8 кв. м жилых помещений в 1071 доме. Там проживают 22,7 тыс. человек.

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