В Москве проходит новый этап регистрации социальных предпринимателей

В столице регистрируют социальных предпринимателей. Новый этап приема заявок начался в пятницу. Статус социального дает бизнесу специальную субсидию. Пособие позволяет компенсировать до 70% коммунальных расходов, сообщает телеканал «Известия». Также предусмотрена выплата процентов по кредитам и затратам на лизинг. В 2020 году департамент Москвы выплатил бизнесменам 11 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.