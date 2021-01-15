В России начались продажи нового кроссовера Mazda CX-30
Японская компания Mazda начинает продажи в России нового компактного кроссовера CX-30. Стоимость автомобиля составляет от 1 653 000 до 2 042 000 рублей. Об этом 15 января сообщает «Автостат».
Автомобиль предлагается с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. Базовая версия комплектуется механической коробкой передач и передним приводом. За доплату можно будет приобрести автомобиль — шестиступенчатый автомат с системой полного привода.
На российском рынке кроссовер Mazda CX‐30 представлен в трех комплектациях — Drive, Active и Supreme. В начальной версии машина комплектуется электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой с восемью динамиками.
Комплектация Active включает в себя датчики дождя и света, климат‐контроль, круиз‐контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и AndroidAuto, аудиосистему с восемью динамиками и управлением на руле.
Топовая версия Supreme получила датчики парковки, камеру заднего вида, электропривод кресла водителя, подрулевые переключатели скорости и систему старт-стоп.
23 октября сообщалось, что Mazda приостановила поставки модели Mazda-3 на российский рынок из-за резко увеличившегося утилизационного сбора на импортные автомобили.