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Эксперт прокомментировал прогноз роста цен на сотовую связь в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал «Известиям» главную причину, по которой в последние годы мобильная связь и интернет в России дорожают на 15% ежегодно.

О том, что цены на сотовую связь в России в 2021 году вырастут на 15%, «Ведомости» написали 14 января со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Content Review.

Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
Рост на 10–15% будет обусловлен в первую очередь снижением курса рубля, считают специалисты

Эльдар Муртазин рассказал, что платить за связь с каждым годом приходится больше, потому что потребляемый клиентами трафик постоянно увеличивается.

«Связь сегодня определяется пакетом трафика. С точки зрения трафика мы потребляем его ежегодно все больше и больше. В среднем по России абонент начинает потреблять в два раза больше интернет-трафика год к году», — отметил эксперт.

При этом люди не всегда осознанно наращивают потребление интернет-трафика, добавил специалист. Например, раньше человек мог смотреть видео в HD качестве, а затем перешел на Full HD, или Ultra HD.

«Растет именно потребление — сама же стоимость гигабайта при этом снижается, как ни странно», — добавил Эльдар Муртазин.

В то же время подорожание связи никак не скажется на суммах, которыми оперируют мошенники call-центров, которые представляются сотрудниками банков и обманом вынуждают перевести им деньги.

«Мошенники пытаются встраиваться с точки зрения того, чтобы максимизировать свои прибыли. Но сегодня эта прибыль выстраивается не вокруг стоимости связи, а вокруг того, что человек считает допустимой суммой на те или иные вещи. Как правило, это 150–200–300 рублей», — заключил Муртазин.

Вместе с тем в конце декабря 2020 декабря опрошенные «Известиями» аналитики прогнозировали, что цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%.

В августе 2020 года стало известно, что тарифная политика сотовых компаний заставляет россиян активнее менять операторов, сохраняя при этом номера.

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