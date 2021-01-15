Аналитики допустили рост цен на сотовую связь в 2021 году

Цены на сотовую связь в течение 2021 года могут вырасти на 15–16%. К таким выводам пришли в аналитическом агентстве Content Review в пятницу, 15 января.

«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — приводит «РИА Новости» слова руководителя Content Review Сергея Половникова.

В качестве причины подорожания услуг мобильной связи аналитики называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить свои расходы.

Кроме того, на рост цен также влияют законодательные инициативы государства, поскольку операторы вынуждены компенсировать затраты на их реализацию за счет абонентов.

Вместе с тем в конце декабря 2020 декабря опрошенные «Известиями» аналитики прогнозировали, что цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%.

В августе 2020 года стало известно, что тарифная политика сотовых компаний заставляет россиян активнее менять операторов, сохраняя при этом номера.