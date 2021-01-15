На торгах Sotheby’s продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон

Ключ от комнаты, где умер Наполеон, продан на торгах. Аукцион провел дом Sotheby's, лот ушел за $112 тыс. Реликвию купили в 16 раз дороже предварительной оценки, передает телеканал «Известия». Ключ обнаружили в чемодане в одном из домов в Шотландии. Британский военный привез предмет и подарил его матери. СМИ сообщают, что семья знала о существовании ключа, но не могла найти его.

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