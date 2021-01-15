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В Улан-Удэ депутата заподозрили в принуждении подчиненных строить дом теще

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Следственные органы возбудили два уголовных дела против главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

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Уточняется, что Цыбиков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное в крупном размере»).

По информации следствия, с апреля по декабрь 2019 года чиновник из корыстных побуждений заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его жены.

На этом участке с использованием сил, средств и техники МУП был возведен жилой дом, проложены коммуникации и выполнены другие работы. На эти цели было потрачено более 500 тыс. рублей предприятия.

Кроме этого, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый заставлял подчиненных, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложные сведения с завышенными показателями пройденного пути.

Таким образом, директор присваивал и использовал в личных целях деньги, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах. Хищение совершено на общую сумму более 700 тыс. рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Цыбикову.

Он является депутатом IV, V и VI созыва. Кроме того, с апреля 2015 года занимает пост директора МУП «Водоканал».

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