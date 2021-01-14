Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ограничения из-за коронавируса в Москве продлены на неделю
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Московские школьники с 18 января вернутся к очному формату обучения
Мир
В Бразилии за сутки выявили почти 61 тыс. случаев COVID-19
Мир
В Вашингтоне 13 станций будут закрыты на неделю из-за инаугурации Байдена
Общество
В Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала зимы
Мир
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Экономика
За год жилье в новостройках подорожало на 19%
Мир
Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla

Источник сообщил об обысках у депутата горсовета Улан-Удэ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к главе МУП «Водоканал» и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову. Об этом в четверг, 14 января, «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.

Сравняют счет: у кого смогут изъять неподтвержденные доходы
Минюст разъяснил «Известиям» суть поправок в Гражданский кодекс

«Зашли домой и на работу. Насколько я знаю, проводимые мероприятия продолжаются и связаны с работой Цыбикова в «Водоканале», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что обыски у Цыбикова никак не связаны с депутатской деятельностью.

Вместе с тем официальных комментариев от силовых структур на текущий момент не поступало.

Цыбиков депутат IV, V и VI созыва. Кроме того, с апреля 2015 года он занимает пост директора МУП «Водоканал».

В начале декабря зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин был задержан в Улан-Удэ. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021