Источник сообщил об обысках у депутата горсовета Улан-Удэ

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к главе МУП «Водоканал» и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову. Об этом в четверг, 14 января, «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.

«Зашли домой и на работу. Насколько я знаю, проводимые мероприятия продолжаются и связаны с работой Цыбикова в «Водоканале», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что обыски у Цыбикова никак не связаны с депутатской деятельностью.

Вместе с тем официальных комментариев от силовых структур на текущий момент не поступало.

Цыбиков депутат IV, V и VI созыва. Кроме того, с апреля 2015 года он занимает пост директора МУП «Водоканал».

В начале декабря зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин был задержан в Улан-Удэ. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода.