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В Москве запустят программу «Молоды душой» для пожилых волонтеров

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Федеральная программа «Молоды душой» заработает в Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтер» для добровольцев старше 55 лет. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, добровольцем на городских мероприятиях или акциях может стать каждый вне зависимости от возраста и профессии.

««Серебряное» волонтерство — это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодежи. Но также это сфера, требующая внимания и новых решений, которые изменят отношение к старости. Программа «Молоды душой» станет первым большим и важным шагом в этом направлении в 2021 году», — подчеркнула Драгунова.

Для того чтобы стать волонтером программы, добровольцам старше 55 лет нужно будет заполнить анкету на официальном сайте «Мосволонтер». Все волонтеры пройдут тематическое обучение в зависимости от уровня подготовки в этой области.

Уточняется, что федеральная программа «Молоды душой» реализуется по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Цель программы — создание комплексной системы поддержки волонтерской деятельности граждан старшего возраста.

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 600 волонтеров старше 55 лет.

В начале ноября сообщалось, что с января 2020 года число волонтеров в Москве увеличилось на 15,5 тыс. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщала, что на сегодняшний день в базе «Мосволонтер» насчитывается свыше 97,5 тыс. человек.

3 ноября стало известно, что в Москве около 2 тыс. волонтеров отработали почти 30 тыс. часов на мобильных пунктах вакцинации от гриппа.

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