В ДТП под Братском погибли четыре человека и один пострадал
В Иркутской области в результате ДТП погибли четыре человека и пострадал один. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, авария произошел в 100 км от города Братска на трассе «Вилюй» в сторону Усть-Кута. Столкнулись легковые автомобили Toyota и Lexus. Погибли 4 взрослых, ребенок пострадал.
Причины аварии устанавливаются.
14 января три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей в Кировской области.