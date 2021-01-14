Три человека погибли в аварии в Кировской области

Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей в Кировской области. Об этом в четверг, 14 января, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на 26-м км автодороги Киров–Советск–Яранск в Кирово-Чепецком районе, уточняет RT.

Столкнулись легковые автомобили Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta. Погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.

Накануне сообщалось, что на Вилюйском тракте в Якутии столкнулись легковая иномарка и грузовик. Погибли мужчина и женщина. По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota Ist превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался в большегруз Scania с прицепом под управлением 54-летнего мужчины.