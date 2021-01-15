Уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги предложили возмещать

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги, которые они по достижении 18 лет смогут потратить на образование. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, сообщает RT.

По мнению Куджа, предпринимательская инициативность несовершеннолетних граждан заслуживает максимального поощрения.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объёме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет», — говорится в письме.

Ректор РТУ МИРЭА отметил, что полученные таким образом средства молодые люди могли бы потратить «на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг».

По мнению Куджа, такие меры позволят не только стимулировать активность наиболее энергичных и самостоятельных молодых людей, развивать их способности и предпринимательские навыки, но и воспитывать их как законопослушных налогоплательщиков, ответственных граждан.

Ранее, 14 января, «Известия» писали, что за полгода в России зарегистрировалось более 16 тыс. несовершеннолетних самозанятых. Самая высокая концентрация молодых предпринимателей в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, а среди сфер деятельности они чаще всего выбирают IT, информационные и бытовые услуги, ремонт и строительство. При этом, по мнению экспертов, круг потенциальных самозанятых среди молодежи существенно больше 16 тыс. и составляет порядка 3 млн человек.