Более 5 тыс. жителей Тверской области остались без света из-за непогоды

В Тверской области больше 5 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Отмечается, что в настоящее время без электричества остаются потребители в 191 населенном пункте Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов — это почти 5,3 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей — 3,9 МВт, пишет RT.

Отключение электричества произошло из-за сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 10 м/с.

В настоящее время в Тверской области ведутся ремонтно-восстановительные работы. В них участвуют 26 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1280 кВт. Задействованы 46 бригад в составе 197 человек и 46 единиц спецтехники.

14 января сообщалось, что режим повышенной готовности на трое суток ввели на электрических сетях в Приморском крае. Специалисты составили графики круглосуточных дежурств и подготовили оперативные бригады из-за ухудшения погодных условий.

Синоптики отмечают, что циклон образуется над севером Желтого моря. Осадки начнутся утром 15 января и продолжатся 16 января.