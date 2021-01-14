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Мощный снежный циклон накроет Приморье на два дня

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Синоптики сообщили о снежном циклоне, который будет определять погоду в Приморском крае 15 и 16 января. В регионе выпадет большое количество осадков.

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По данным специалистов, циклон образуется над севером Желтого моря. 15 января он будет находиться у юго-западной части приморского побережья. Утром в пятницу осадки начнутся на юге Приморья, во второй половине дня снег усилится. В южных и западных районах выпадет 7–15 мм осадков за 12 часов и менее. Об этом сообщает Vostokmedia. Во Владивостоке выпадет 8–15 мм осадков. Это в два раза больше, чем во время последнего снегопада.

В ночь на субботу снегопад продолжится. В целом по региону выпадет 3-9 мм осадков, на юго-востоке — около 10–18 мм. Днем 16 января снег сохранится в центральной части Приморья.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в выходные. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Неблагоприятные условия ожидаются в Ханкайском, Партизанском и Лазовском районах.

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