Президентские гранты первого в 2021 году конкурса получат 2 тыс. НКО

На первом в 2021 году конкурсе президентских грантов победили 2 тыс. проектов, сообщает телеканал «Известия». Самую большую поддержку в 119 млн рублей получил проект дирижёра Юрия Башмета под названием «Молодые дарования России».

Второй по размеру грант, 53 млн, выделили проекту организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Однако, как отметил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, среди победителей конкурса 88,5% организаций за пределами столицы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.