В Китае представили конкурента американских электрокаров Tesla

IT-гигант Alibaba совместно с китайским государственным автоконцерном и инвестфондом Шанхая представил свой первый электромобиль, сообщает телеканал «Известия».

Конкурент американского электрокара Tesla будет поддерживать беспроводную подзарядку батарей и сможет проехать до 1000 км от одного заряда. В оборот автомобиль поступит уже к концу 2021 года

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