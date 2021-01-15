Двух человек спасли после остановки колеса обозрения в Евпатории

Сотрудники МЧС сняли двух человек с остановившегося из-за отключения электричества колеса обозрения в Евпатории. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму.

Аттракцион «Колесо обозрения» в районе набережной имени Терешковой остановился из-за аварийного отключения электроэнергии, в кабинках находились два человека, которые сами слезть не смогли. Сообщение об инциденте поступило спасателям в 16.57 мск.

«Прибыв на место, спасатели с помощью аварийного механического устройства для приведения в движение аттракциона произвели оборот колеса и спустили людей в безопасное место», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медицинская помощь спасенным не понадобилась.

В июле сообщалось, что шесть человек застряли на сломавшемся колесе обозрения в Алуште. Прибывшие спасатели прокрутили аттракцион механическим способом и спустили людей.