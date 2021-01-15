Союз потребителей предложил вернуть жалобные книги в магазины

В российские магазины могут вернуть книгу отзывов, жалоб и предложений, инициативу выдвинул Союз потребителей, рассказал «Известиям» его председатель Петр Шелищ.

В пятницу, 15 января, он представит предложение на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине». Идею поддерживает Роспотребнадзор. Любая коммуникация с покупателем необходима, отметили «Известиям» в службе.

По мнению Шелища, жалобную книгу необходимо вернуть в магазины уже в этом году.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу правила реализации товаров по договору розничной купли-продажи. Они содержат новый перечень обязанностей для торговых точек, и среди них уже нет требования иметь книгу жалоб. Минпромторг настоял, что книга отзывов — пережиток советского прошлого.

Но в Союзе потребителей уверены, что не все покупатели общаются в интернете и вообще имеют доступ к нему для обозначения своих претензий.

«Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине. Человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца. Таким образом, острая стадия конфликта может пройти спокойнее», — уверен Шелищ.

Книга жалоб действительно может помочь покупателю «выпустить пар», отметил в беседе с «Известиями» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

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