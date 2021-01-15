Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Союз потребителей предложил вернуть жалобные книги в магазины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российские магазины могут вернуть книгу отзывов, жалоб и предложений, инициативу выдвинул Союз потребителей, рассказал «Известиям» его председатель Петр Шелищ.

Несладкий ноябрь: обороты МСП в городах-миллионниках упали, несмотря на распродажи
Неделя перед «Черной пятницей» позволила нарастить продажи только в Казани, Ростове-на-Дону и Воронеже

В пятницу, 15 января, он представит предложение на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине». Идею поддерживает Роспотребнадзор. Любая коммуникация с покупателем необходима, отметили «Известиям» в службе.

По мнению Шелища, жалобную книгу необходимо вернуть в магазины уже в этом году.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу правила реализации товаров по договору розничной купли-продажи. Они содержат новый перечень обязанностей для торговых точек, и среди них уже нет требования иметь книгу жалоб. Минпромторг настоял, что книга отзывов — пережиток советского прошлого.

Но в Союзе потребителей уверены, что не все покупатели общаются в интернете и вообще имеют доступ к нему для обозначения своих претензий.

«Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине. Человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца. Таким образом, острая стадия конфликта может пройти спокойнее», — уверен Шелищ.

Книга жалоб действительно может помочь покупателю «выпустить пар», отметил в беседе с «Известиями» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 15 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021