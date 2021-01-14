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Важный для жителей зимник Салемал–Паневск открылся в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе запустили движение транспорта по зимнику Салемал–Паневск. Это участок дороги из Аксарки до Яр-Сале, его протяженность достигает 167 км, из них 96% проходит по льду.

«На участке Панаевск — Яр-Сале обустройство продолжается, ориентировочно открыть планируем в конце января», — заявил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Предыдущей зимой зимник до Яр-Сале так и не удалось открыть из-за аномально теплой для Ямала погоды, передает ИА «Ура.ру». Для местных жителей это единственная возможность добраться до полуострова.

Ранее на Камчатке на подъезде к поселку Таежному в Мильковском районе официально ввели в эксплуатацию ледовую дорогу через реку Камчатка. Поскольку толщина льда там составляет 31 см, разрешено движение транспорта массой не более 5 т. На ледовой дороге обустроили одну полосу шириной 20 м и длиной 140 м. Переправу оборудовали аварийно-спасательным имуществом, а на подъезде к зимнику установили информационные щиты с правилами переезда и дорожными знаками.

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