Пять зимников будут действовать на Камчатке этой зимой

На Камчатке на подъезде к поселку Таежному в Мильковском райое официально ввели в эксплуатацию ледовую дорогу через реку Камчатка. Поскольку толщина льда там составляет 31 см, разрешено движение транспорта массой не более 5 т.

На ледовой дороге обустроили одну полосу шириной 20 м и длиной 140 м. Переправу оборудовали аварийно-спасательным имуществом, а на подъезде к зимнику установили информационные щиты с правилами переезда и дорожными знаками, пишет ИА KamchatkaMedia.

Из-за увеличения толщины льда грузоподъемность до 20 т увеличили на автодороге Мильково–Усть-Камчатск на подъезде к селу Лазо. Там действует одна полоса шириной 30 м и длиной 20 м.

В общей сложности в Камчатском крае зимой 2021 года будет действовать пять переправ: кроме этих двух через реку Камчатку откроются переправы через реки Пенжина и Тигиль и еще одна — через бухту Скрытую.