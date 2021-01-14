Названы самые продаваемые автомобили в России в 2020 году

В России в 2020 году самым продаваемым новым автомобилем стала модель Lada Granta. Всего жители страны купили 126 112 таких машин, что на 7% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом 14 января говорится в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место в рейтинге продаж заняла модель Lada Vesta с показателем 107 281 машина (–4%). Третий результат показала Kia Rio — 88 064 проданных автомобиля (–5%).

В топ-10 самых продаваемых в России новых автомобилей по итогам 2020 года вошли также Hyundai Creta (73 537 ед.; +3%), Volkswagen Polo (58 455 ед.; +4%), Hyundai Solaris (49 280 ед.; −16%), Lada Largus (37 166 ед.; −14%), Toyota RAV4 (36 433 ед.; +19%), Volkswagen Tiguan (32 982 ед.; −11%) и Renault Logan (32 628 ед.; −8%).

Всего в 2020 году в России было продано 1,6 млн машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 году.

30 сентября сообщалось, что аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после покупки. Дешевле всего обходится владельцам Lada Granta — в 13 тыс. рублей в месяц.