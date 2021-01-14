Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Авиакомпания США включила почти 900 пассажиров в черный список
Экономика
Цена биткоина превысила $39 тыс.
Экономика
Новак спрогнозировал увеличение добычи нефти в России в 2021 году
Культура
В Петербурге разрешили заполнять театры на 50% с 16 января
Общество
Власти Москвы заявили о готовности школ к обучению в очном формате
Спорт
Комиссия спортсменов предложила сопровождать Олимпиаду «Катюшей» вместо гимна РФ
Мир
Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в 2020 году самым продаваемым новым автомобилем стала модель Lada Granta. Всего жители страны купили 126 112 таких машин, что на 7% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом 14 января говорится в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса.

Занижают цены, навязывают опции: как обманывают в автосалонах
Водители стали чаще жаловаться на недобросовестных продавцов в Роспотребнадзор

Второе место в рейтинге продаж заняла модель Lada Vesta с показателем 107 281 машина (–4%). Третий результат показала Kia Rio — 88 064 проданных автомобиля (–5%).

В топ-10 самых продаваемых в России новых автомобилей по итогам 2020 года вошли также Hyundai Creta (73 537 ед.; +3%), Volkswagen Polo (58 455 ед.; +4%), Hyundai Solaris (49 280 ед.; −16%), Lada Largus (37 166 ед.; −14%), Toyota RAV4 (36 433 ед.; +19%), Volkswagen Tiguan (32 982 ед.; −11%) и Renault Logan (32 628 ед.; −8%).

Всего в 2020 году в России было продано 1,6 млн машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 году.

30 сентября сообщалось, что аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после покупки. Дешевле всего обходится владельцам Lada Granta — в 13 тыс. рублей в месяц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021