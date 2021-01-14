У жителя Серпухова нашли пулемет «Максим» и боеприпасы

Пулемет «Максим» нашли в доме жители Московской области. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел в Серпухове. У мужчины также изъяли патроны к пулемету.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Серпухова проживает мужчина, у которого хранится пулемет «Максим», из которого он периодически стреляет. На месте происшествия полицейские обнаружили данный пулемет и 40 патронов на металлической ленте», — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, мужчина занимается раскопками образцов оружия времен Великой Отечественной войны.

Правоохранители организовали проверку по данному факту.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что был задержан житель подмосковных Химок, который открыл огонь по сотрудникам полиции. У нарушителя изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, следствие намерено требовать ареста мужчины.