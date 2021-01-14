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Путин отметил позитивные показатели Республики Удмуртия

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Президент России Владимир Путин на видеоконференции с главой Удмуртии Александром Бречаловым 14 января отметил в целом позитивные показатели республики.

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«Я посмотрел последние данные по республике, в целом ситуация нормальная, стабильная», — указал глава государства.

Российский лидер поручил Бречалову вместе с руководством оборонных предприятий республики разобраться, что мешает диверсификации оборонно-промышленного комплекса региона.

«Темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока все-таки недостаточны. Ясно, что это предприятия не регионального значения и не являются региональной собственностью, все-таки я вас прошу с руководителями предприятий отдельно собраться, поговорить», — распорядился президент.

11 января Бречалов рассказал, что планы по реализации нацпроектов в республике утверждены в полной мере. На их осуществление будет направлено 17 млрд рублей. Около 10 млрд рублей на эти цели будет выделено из федерального бюджета, еще 7 млрд рублей направят из регионального бюджета.

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