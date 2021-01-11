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Удмуртия направит 17 млрд рублей на нацпроекты в 2021 году

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Удмуртская Республика в 2021 году направит на нацпроекты 17 млрд рублей. Об этом стало известно 11 января на аппаратном совещании в региональном правительстве.

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Как рассказал глава республики Александр Бречалов, планы по реализации нацпроектов утверждены в полной мере. Около 10 млрд рублей на эти цели будет выделено из федерального бюджета, точная сумма будет известна после подписания соглашения, еще 7 млрд рублей направят из регионального бюджета, пишет Udm-info.ru.

По словам Бречалова, на 2021 год запланированы масштабные мероприятия в сфере строительства, ремонта и реконструкции различных объектов. Так, завершается обновление Национальной библиотеки, в планах — ввести в эксплуатацию несколько фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

«Напомню, это была сверхзадача — 88 ФАПов, мы осознанно шли на риск, что можем не успеть», — заявил глава Удмуртии. Также он напомнил о «большом образовательном блоке», который связан с проектом «Цифровая экономика», и заявил о необходимости включаться в работу уже сейчас.

В конце декабря сообщалось, что на территории Удмуртии некоторые фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году, начнут принимать пациентов в 2021-м.

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