В Сети появилось краткое описание сериала по «Властелину колец»

В Сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». Над проектом работает студия Amazon. События развернутся во времена Второй эпохи Средиземья, передает телеканал «Известия». В сериале появятся как новые, так и всем знакомые персонажи. В съемках задействованы Роберт Арамайо и Джозеф Моул — они снимались в «игре престолов», молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк. Дата выхода ленты неизвестна.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.