Москва поставила вакцину от коронавируса в частные клиники

Привиться от коронавируса можно в частных клиниках столицы. Пункты открылись на базе 34 негосударственных учреждений. Первую партию препарата уже доставили в 15 частных клиник, сообщает телеканал «Известия». Вакцина по-прежнему остается для москвичей бесплатной. В частной организации нужно будет заплатить только за процедуру. Таким образом, еще больше жителей столицы смогут привиться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.